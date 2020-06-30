"كاف" يشكر الرئيس السيسي.. ويقدم دعمًا ماليا للاتحادات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي عن تخصيص حصة إضافية لدعم الاتحادات الوطنية في القارة تقدم قيمتها بنحو 16.2 مليون دولار، لمواجهة تحديثات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 لمناقشة مستقبل البطولات والأور المتعلقة بانتشار كورونا.

وقرر "كاف أن يخصص لكل اتحاد في أفريقيا مبلغ 300 ألف دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن وباء (كوفيد-19).

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وقدم رئيس "كاف" أحمد أحمد الشكر والتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقيام يوم 24 يونيو 2020 بالتوقيع على اتفاقية المقر والتي تستمر لمدة 10 سنوات.

وأشار "كاف" أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، يستفيد "كاف" والعاملين به من المزايا والحصانة التي تمنح للبعثات الدبلوماسية العاملة على أرض جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية فيينا 1961.

وشهد الاجتماع الموافقة على تعيين علي العيساوي مديراً تجارياً. العيساوي المغربي الجنسية كان يعمل مديراً لتطوير الأعمال بنادي برشلونة الإسباني قبل أن يلتحق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونتيجة الظروف الاستثنائية والتحديات التي تفرض نفسها، تم إلغاء نسخة 2020 من بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات، وفي الوقت ذاته، سيتم إطلاق بطولة "كاف" دوري الأبطال للسيدات عام 2021. سيتم الإعلان عن نظام البطولة وبقية التفاصيل في الوقت المناسب.