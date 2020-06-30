الكشف عن موعد انتخابات رئاسة الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 12 مارس القادم موعدًا للجمعية العمومية الانتخابية الخاصة به.

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لكاف في بيان رسمي، فإن الجمعية العمومية العادية رقم 42 ستعقد في ديسمبر القادم بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.

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بينما تقرر تحديد يوم 12 مارس القادم لعقد الجمعية العمومية الانتخابية طبقًا للتوصيات التي تقدمت بها لجنة الحوكمة في كاف.

وكانت تقارير صحفية أفريقية قد أوضحت في وقت سابق أن عدد من روؤساء الاتحادات المحلية السابقين والحاليين في القارة سيترشحون على مقعد رئاسة كاف في الانتخابات المقبلة.

وتشمل القائمة التي سبق الإشارة إليها كلًا من هاني أبو ريدة من مصر، فوزي لقجع من المغرب، أحمد ولد يحيى من موريتانيا، طارق بوشماوي من تونس، أوجستان سانجور من السنغال وجاك أنوما من كوت ديفوار.