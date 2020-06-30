نجم الأهلي: هدفنا التتويج بدوري أبطال أفريقيا

أكد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، هو الهدف الحقيقي الذي نسعى إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، مع استئناف منافسات البطولة مرة أخرى والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.
وعن المرحلة المقبلة قال السولية: "بالتأكيد الاستعداد للدوري هو الأهم حاليا باعتباره المسابقة المقرر استئنافها، ويبقى لنا فقط التركيز فيها لحين الإعلان عن شكل وتوقيت مسابقة دوري أبطالإفريقيا خلال الفترة المقبلة".
وأضاف السولية: "بالنسبة لبطولة دوري أبطال إفريقيا فنحن ننتظرها بفارغ الصبر، وهدفنا التتويج بها هذا الموسم؛ لأنها لقب غاب عن دولاب القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، وأنا على المستوى الشخصي أتطلع لتحقيقه، لقب دوري الأبطال سيكون هديتنا كلاعبين وجهاز فني لجماهير الأهلي الوفية المساندة لنا في كل وقت وفي كل ظروف".
وعن ظهوره المتكرر خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال السولية: "كنت أقضي وقت فراغي مع ابنتي الكبرى ليلى، واللعب معها لفترات طويلة، وكنت أشارك بعضا من هذه اللحظات مع الجمهور عبر انسستجرام.. وأعتقد أن أحد مكاسب الحظر الذي عشناه الفترة الماضية هو توطيد علاقتنا بأبنائنا واقترابنا كثيرا منهم".
وشدد السولية على أنه ملتزم بالمنزل حتى هذه الأيام وفقا لتعليمات الجهاز الطبي بالأهلي، خصوصا أن هذا الحرص ضرورة للوقاية من هذا الفيروس ويساهم في عدم انتشاره، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة جميع اللاعبين وأسرهم.
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