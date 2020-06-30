نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع اللاعب الشاب مارك خورادو رحيله عن برشلونة الإسباني، وذلك بعدما رفض العديد من العروض من إدارة النادي الكتالوني من أجل البقاء مع البلوجرانا، ليغادر اللاعب أكاديمية "لاماسيا" قبل الصعود للفريق الأول.
مارك خورادو يعلن رحيله عن برشلونة
وكتب مارك خورادو على موقع الصور "إنستجرام" أمس الاثنين: "ليس من السهل أبدًا مغادرة النادي الذي أعطاك كل شيء، برشلونة كان بيتي الثاني، عائلتي الثانية، حيث نشأت كلاعب وأيضاً كشخص، الآن
وواصل: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لمشاركة شغفي مع جيل رائع من اللاعبين، بدأنا كأطفال يريدون فقط ملاحقة الكرة ،ودعت، بعد تسع سنوات، القدرة على الاتصال بأصدقائي، لقد حالفنا الحظ مع المدربين الذين لدينا والذين طورونا وساعدونا على الاستمرار في تحقيق أحلامنا، وكلشيء له بداية ونهاية، نهايتي، بعد التأمل مع عائلتي، وصلت، أترك ورائي ذكريات لا تنسى سأحملها معي دائمًا".
اللاعب يرفض التجديد ويرحل إلى يونايتد
وذكرت شبكة "إس بي إي إن" أن اللاعب عقده ينتهي مع برشلونة اليوم 30 يونيو، وكان مؤهلا للحصول على عقد احترافي بعد بلوغه 16 عامًا في إبريل الماضي، وقد عرض عليه برشلونة بالفعل عقدًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 100 ألف يورو سنويًا بحلول نهاية العقد، مع مكافأة 200 الف يورو إذا انضم لفريق ب، ومع ذلك رفض خورادو فرصة البقاء مع النادي، وبدلاً من ذلك سينتقل إلى إنجلترا للعب مع يونايتد مجانًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يضم لاعب برشلونة الشاب مجانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.