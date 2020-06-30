عمرو السولية يكشف مكاسب الحظر المنزلي

أكد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان يستمتع بقضاء وقت فراغه مع ابنته الكبرى خلال فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في العالم كله وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.

وعن ظهوره المتكرر خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل

الاجتماعي، قال السولية: «كنت أقضي وقت فراغي مع ابنتي الكبرى ليلى، واللعب معها لفترات طويلة، وكنت أشارك بعضا من هذه اللحظات مع الجمهور عبر انسستجرام.. وأعتقد أن أحد مكاسب الحظر الذي عشناه الفترة الماضية هو توطيد علاقتنا بأبنائنا واقترابنا كثيرا منهم».

وشدد السولية على أنه ملتزم بالمنزل حتى هذه الأيام وفقا لتعليمات الجهاز الطبي بالأهلي، خصوصا أن هذا الحرص ضرورة للوقاية من هذا الفيروس ويساهم في عدم انتشاره، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة جميع اللاعبين وأسرهم.

وعن المرحلة المقبلة قال السولية: «بالتأكيد الاستعداد للدوري هو الأهم حاليا باعتباره المسابقة المقرر استئنافها، ويبقى لنا فقط التركيز فيها لحين الإعلان عن شكل وتوقيت مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ».