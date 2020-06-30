نادي النصر القاهري يستقبل أعضاءه وسط أجواء احترازية

يستقبل نادي النصر القاهري غداً الأربعاء أعضاء النادي وسط اجراءت احترازية كاملة وفقاً لقرارت وزارة الشباب والرياضة.

واعلن النادي أنه تم تركيب بوابة التعقيم علي البوابة الرئيسية للنادي لاستقبال الاعضاء بداية من غدا الأربعاء، بالاضافة إلى وجود أجهزة الكشف الحراري.

وكانت إدارة نادي النصر اصدت بيان يوم السبت الماضي بشأن عودة استقبال

الأعضاء وجاء كالتالي:

تؤكد إدارة نادي النصر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من كافة الجوانب حيث يتم تعقيم وتطهير النادي يوميا وبشكل دوري خلال اليوم لجميع اماكن جلوس الاعضاء والمبني الاجتماعي والكافيتريات والحمامات.

سيتم تركيب بوابات تعقيم خلال أيام قبل

Advertisements

فتح النادي لاستقبال الاعضاء في الموعد المحدد يوم ١ يوليو ٢٠٢٠.

تم استقدام أجهزة لقياس الحرارة ستكون متواجده علي بوابات النادي.

لم يسمح للجلوس علي الترابيزات سوي اربع أفراد فقط كما تم وضع الترابيزات والكراسي بشكل يحافظ علي التباعد الاجتماعي.

إدارة النادي ترجوا من الاعضاء الحفاظ على أماكن الترابيزات والكراسي للحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

عدم السماح لأي عضو بدخول النادي بدون كمامات أو التجول داخل النادي بدون كمامات.