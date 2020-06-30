الكاف يدعم الاتحادات الأفريقية بمبلغ ١٦ مليون دولار

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة أحمد أحمد، صرف دعم مالي للاتحادات الأفريقية خاصة مع خسائرها المالية من توقف الدوريات بسبب انتشار فيروس خاصة مع خسائرها المالية من توقف الدوريات بسبب انتشار فيروس كورونا وأعلن الكاف صرف مبلغ ١٦ مليون و٢٠٠ ألف دولار، حيث يتقاضى كل اتحاد مبلغ ٣٠٠ ألف دولار أمريكي.

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