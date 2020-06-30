تأكيدًا للوفد.. اتحاد السلة يخاطب الأندية لبدء عودة النشاط الرياضي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة الأندية المشاركة في مسابقات 2019 -2020 اليوم الثلاثاء بشأن العودة لاستئناف النشاط الرياضي وفقاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة. ‏وكما صرح بالأمس الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد لـ"الوفد" فإنه سيتم العودة الي التدريبات بداية من شهر يوليو القادم علي ان تستأنف المسابقات في شهر أغسطس. وجاء نص البيان كالتالي: يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق تحيات وتمنيات الإتحاد المصرى لكرة السلة مع تحياتى وتمنياتى الشخصية. ايماءا الى دليل الاجراءات والارشادات الصحية والوقائية وكتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضى وتنفيذ الانشطة والمسابقات وكذلك الاجراءات الواجبة الاتباع التى يتم الاسترشاد بها كاجراءات احترازية داخل المنشأت الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضى وتنفيذ الانشطة والمسابقات وكذلك الاجراءات الواجبة الاتباع التى يتم الاسترشاد بها كاجراءات احترازية داخل المنشأت الرياضية نحيط سياتكم بالاتى: 1 ـ الاجراءات والارشادات الصادرة الواجبة الاتباع الخاصة بالاندية المشاركة فى مسابقات موسم 2019/2020 . Advertisements •الانشطة والالعاب التلامسية بمستوياتها المختلفة يمكن بدء التدريبات اعتبارا من اول يوليو 2020 ويمكن بدء المنافسات اعتبارا من أول اغسطس 2020 وفقا لدرجات التلامسات المختلفة وتطبيق اكثرا احترازا بشكل تدريجى. بشكل تدريجى. 2ـ ضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات الرياضية للالعاب التلامسية التدريبات من اول يوليو 2020، والمنافسات من اول اغسطس 2020 لذا نرجو التكرم بالتوجيه بالعلم بناء على الاكواد {1 ، 2 } البدء فى التدريبات اعتبارا من 01/07/2020 فى الملاعب المفتوحة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الموجودة فى الاكواد { 1 ، 2 }. هذا وسوف نوافى سيادتكم بجدول المسابقات الى سوف تبدأ فى النصف الثانى من شهر اغسطس 2020 ، علما بانه سوف يتم وضع الاكواد كاملة وتعليمات الاتحاد الدولى لاعادة النشاط على صفحة الاتحاد المصرى لكرة السلة. إقرأ تصريح مجدي أبو فريخة للوفد: اتحاد السلة يخطر الأندية بإجراء مسحة كورونا قبل العودة للتدريبات

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