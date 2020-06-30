كاف يقرر تعيين مسؤول التطوير في برشلونة مديرًا تجاريًا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة أحمد أحمد، تعيين المغربي علي العيساوي مديرا تجاريا للاتحاد.

قال الكاف في بيان له:

تمت الموافقة على تعيين علي العيساوي مديراً تجارياً. العيساوي المغربي الجنسية كان يعمل مديراً لتطوير الأعمال بنادي برشلونة الإسباني قبل أن يلتحق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، إقامة كأس

الأمم الأفريقية للمحليين في يناير ٢٠٢١ في الكاميرون بدلًا من كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الكاف، إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفيدرالية بالمغرب.

Advertisements

وكان الكاف اختار المغرب لاستضافة النهائي، لكن تم اتخاذ قرار من المكتب التنفيذي بإقامة نصف النهائي في المغرب أيضًا بسبب ظروف انتشار

كان الكاف قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون خلال سبتمبر المقبل.

كما قررت اللجنة التنفيذية بالكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضًا في الكاميرون خلال الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الكاف قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون لمدة عام.

وأعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف تأجيل البطولة لمدة عام بسبب عدم وجود مساحة زمنية لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا.