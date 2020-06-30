لاعب الأهلي: ملتزمون بكافة الإجراءات الوقائية داخل الملعب وخارجه

أعرب عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في العالم كله وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.

وقال السولية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد

بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.

وأشار السولية إلى أن جميع لاعبي الأهلي ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الطبية داخل الملعب وخارجه منذ اليوم الأول لعودة التدريبات، مشددا على أن كل اللاعبين لديهم الوعي الكافي بمخاطر الفترة الحالية الصعبة.

وأضاف السولية: «عشنا فترة صعبة جدا خلال الأشهر الأربعة

الماضية؛ لأنه ليس من السهل على أي لاعب منا الابتعاد عن التدريبات والمباريات كل هذه الفترة… لكن في نفس الوقت ك ل لاعب كان حريصا على الالتزام بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف».

وأكمل السولية: «بالتأكيد التزامنا خلال الفترة الماضية كان للحفاظ على أنفسنا، وشعرنا بفارق كبير بعد العودة الي التدريبات الجماعية؛ لأننا لم نبدأ من الصفر، وجميعنا كان بحالة بدنية وفنية جيدة رغم الغياب عن الملاعب أربعة أشهر.. والأمور تتحسن يوما بعد الآخر».