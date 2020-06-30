رسميًا .. أشرف حكيمي ينقلب على ريال مدريد ويوقع عقد طويل مع إنتر ميلانو

تأكد مساء اليوم الثلاثاء انضمام الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي لصفوف إنتر ميلانو قادمًا من ريال مدريد نظير مبلغ فاق الـ40 مليون يورو.

وفضل أشرف حكيمي أن ينقلب على ريال مدريد، لعدم حصوله على ضمانات من المدير الفني للفريق “زين الدين زيدان” بالمشاركة بصفة مستمرة مع الريال خلال الموسم المقبل بعد انتهاء اعارته مع بوروسيا دورتموند.

ووقع أشرف حكيمي على عقد طويل الأمد ينتهي في يوليو 2025، مقابل 40 مليون يورو يحصل عليهم ريال مدريد، بالاضافة الى خمسة ملايين يورو متغيرات، على حسب عدد المشاركات والأهداف التي سيسجلها مع الإنتر.

وتألق أشرف حكيمي بصورة ملحوظة خلال الموسم الجاري بصناعته لأكثر من 15 هدف في جميع المسابقات، كما سجل خمسة أهداف في الدوري الألماني واربعة في دوري أبظال أوروبا.

ورغم مطالبات جمهور ريال مدريد بعودته إلى سانتياجو برنابيو لدعم تشكيلة زيزو في الموسم المقبل، إلا أن إدارة الملكي سمحت له بالرحيل النهائي في الميركاتو الصيفي 2020.

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