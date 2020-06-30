لن يتمكن نجم وسط أتليتكو مدريد، كوكي من المشاركة في قمة الجولة 33 من الدوري الاسباني أمام برشلونة بداعي الايقاف.
حيث حصل كوكي على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة 32 من الدوري الاسباني، يوم السبت الماضي.
ورفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم استئناف أتلتيكو مدريد، ضد إيقاف قائده كوكي، قبل مواجهة برشلونة، مساء اليوم.
ويستقبل برشلونة ضيفه أتليتكو مدريد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري الاسباني.
..
كانت هذه تفاصيل خبر نجم أتليتكو مدريد يغيب عن مواجهة برشلونة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.