نجم أتليتكو مدريد يغيب عن مواجهة برشلونة اليوم

لن يتمكن نجم وسط أتليتكو مدريد، كوكي من المشاركة في قمة الجولة 33 من الدوري الاسباني أمام برشلونة بداعي الايقاف.

حيث حصل كوكي على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة 32 من الدوري الاسباني، يوم السبت الماضي.

ورفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم استئناف أتلتيكو مدريد، ضد إيقاف قائده كوكي، قبل مواجهة برشلونة، مساء اليوم.

ويستقبل برشلونة ضيفه أتليتكو مدريد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري الاسباني.

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