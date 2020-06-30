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ميسي يضحي بزملائه في برشلونة من أجل نيمار

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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كشف تقرير للبرنامج التلفزيوني الإسباني، الشرينغيتو، عن استعداد قائد ليونيل للتخلي عن خدمات ثلاثي هجوم الفريق، أنطوان جريزمان ومارتين برايثوايت وعثمان ديمبلي، من أجل إعادة البرازيلي جونيور إلى كتالونيا.

وسبق أن أكدت تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي كان قد ضغط على إدارة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لضم نيمار مرة أخرى.

وتربط ميسي علاقة صداقة قوية بنيمار، ولا يزال الثنائي يتحدث معا باستمرار، رغم رحيل اللاعب البرازيلي عن برشلونة.

وكان نيمار، قريبا من العودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تنهار المفاوضات في المسافات الأخيرة.

يذكر أن نيمار، كان قضى أربع مواسم في برشلونة بين عامي 2013 و2017، وتوج مع البارسا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، قبل أن يرحل عن الفريق في الميركاتو الصيفي لعام 2017، وينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت في عقده.

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