جماهير الهلال تتهكم على إعلامي نصراوي بسبب نجاح لوشيسكو!

أبرز حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع “تويتر” مرور عام على تولي رازفان لوشيسكو قيادة نادي الهلال السعودي، قادمًا من باوك اليوناني، ليقود بعدها كتيبة الزعيم إلى منصة التتويج الآسيوية.

وكان الهلال قد تعاقد مع لوشيسكو في 30 يونيو 2019، بعد أن خاض التقني الروماني تجربة رائعة في بلاد الإغريق، وتُوج مع باوك ببطولة الدوري والكأس في العام الماضي.

واستطاع رازفان قيادة الفريق الأزرق للحصول على دوري أبطال آسيا نهاية العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني، بعد الفوز 3 ـ 0 في مجموع المباراتين، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية، ويحتل المركز الرابع.

احتفال بمدرب الهلال

ونشر حساب دوري أبطال آسيا تغريدة على “تويتر” قال فيها “في مثل هذا اليوم قبل عام، أعلن الهلال عن تعاقده مع رازافان لوشيسكو. رحلة اكتملت بتحقيق دوري أبطال آسيا”.

من جانبها، احتفلت جماهير الهلال بمرور عام على حضور لوشيسكو إلى النادي، وأكدت أن التعاقد معه كان اختيار موفق للغاية من جانب الإدارة، حيث حقق دوري أبطال آسيا، وقاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ويتصدر بطولة الدوري بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

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وتذكر أحد عشاق الهلال تصريحات الصحفي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، المعروف بانتماءه للنصر، حينما انتقد التعاقد مع لوشيسكو بمبلغ ضخم، وقال أن المدرب الروماني لا يمتلك الخبرة، ولا يستحق الحصول على هذه الأموال.

وأكد مُحب الزعيم أن لوشيسكو أثبت بما لا يدع مجال للشك أن التعاقد معه كان رائعًا، موضحًا أن إدارة الهلال اختارت المدرب المناسب لقيادة الفريق.

منافسة مُرتقبة في الدوري السعودي

هذا ويُنتظر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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