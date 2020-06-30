

قرّرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى يناير 2022 في الكاميرون.



أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عاما واحدا بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، لتنطلق في كانون الثاني/يناير 2022 بدلا من مطلع 2021.



وقال أحمد خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأن "الصحة هي الأولوية المطلقة".



وباتت أمم إفريقيا 2021 ثالث بطولة قارية يتأجل موعدها بسبب "كوفيد-19"، بعد كأس أوروبا وكوبا أميركا اللتين كانتا مقررتين في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤهما إلى صيف 2021.



كما اتخذت اللجنة التنفيذية للكاف قراراً بتأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين إلى يناير 2021.



أما بالنسبة للكؤوس الإفريقية فقد تقّرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل بالكاميرون.



بدوره، سيقام نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل لكن على أرض المغرب.



من جهة أخرى، تم إلغاء كأس أمم إفريقيا للسيدات التي كانت مقررة شهر نوفمبر المقبل.



كما تم الاتفاق على تاريخ ومكان إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إذ ستكون في 12 مارس 2021 بموريتانيا.

المصدر: وكالات

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