رياضة | ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية غانية، عن صفقة نادي الزمالك الكبرى، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت قناة نادي الزمالك الرسمية قد أعلنت منذ يومين أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء نجح في انهاء الاتفاق مع صفقة قوية تمناها جماهير النادي منذ فترة طويلة.

وأكد موقع "غانا سوكر نت" الغانية أن صفقة الفارس الأبيض المنتظرة هي جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز المصري.

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وكشفت الصحيفة أن مسؤولي الفريق الأبيض نجحوا في انهاء الاتفاق مع أنطوى خلال الساعات القليلة الماضية لينضم إلى الأبيض مقابل مبلغ 900 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لازال هناك بعض التفاصيل التي يحاول مسئولو القلعة البيضاء حسمها مع اللاعب وإدارة بيراميدز قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان مصدر داخل الزمالك قد أكد أيضًا بأن الفريق نجح في الحصول على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر الأول.