رياضة | الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي بشأن باهر المحمدي حسام مجدي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي بشأن باهر المحمدي حسام مجدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع باهر المحمد الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل أيضا نادي بيراميدز في مفاوضات مع نادي الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم مقابل مبلغ مالي ضخم.

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واستقر مسئولو الدراويش على رفض كل العروض المقدمة من الأهلي وبيراميدز لضم باهر المحمدي في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أكد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أنه لن يتم الموافقة على رحيل المحمدي في نهاية الموسم الجاري إلا بشرط وصول عرض من أوروبا أو عرض خليجي ضخم.

واجتمع أحد مسئولو الإسماعيلي مع باهر المحمدي خلال الساعات القليلة الماضية وأبلغوهم بقرار النادي برفض أي عرض من الدوري المصري مقدم له واللاعب رحب بقرار مجلس الإدارة.