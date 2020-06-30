رياضة | صدمة للأهلي والزمالك.. تعرف على النظام الجديد لمباريات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة للأهلي والزمالك.. تعرف على النظام الجديد لمباريات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم رسمياً، مواعيد الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، للنسخة الحالية 2020.

وتوقفت البطولتين منذ شهر مارس الماضي على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد، بعد انقضاء مباريات دور الـ8 وسحب قرعة نصف النهائي.

وأعلنت اللجنة التنفيذية للكاف خلال اجتماعها اليوم، أن شهر سبتمبر سيشهد استئناف مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر لعب المباريات من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، حيث ستقام مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية في دولة واحدة.

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وتم اختيار المغرب لاستضافة مباريات الكونفدرالية الأفريقية، فيما لم يتم الاستقرار حتى الآن على الدولة التي ستستضيف مباريات دوري الأبطال.

كما تقرر إقامة المباريات في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم إعلان جدول المواعيد بشكل مفصل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن دوري أبطال أفريقيا سيشهد مواجهة بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، بالإضافة لمباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي.

بينما سيشهد نصف النهائي الآخر مواجهة تجمع بيراميدز بحوريا كوناكري الغيني، بينما يلتقي نهضة بركان مع حسينية أغادير.