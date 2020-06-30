رياضة | عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد اليوم الثلاثاء 30 يونيو رسميًا استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 لمدة عام آخر.

وأكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباريات الدور نصف النهائي والدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام في دولة الكاميرون بنظام المباراة الواحدة وليس ذهاب وعودة.

Advertisements

ومن المتوقع أن تلعب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.

وسيواجه النادي الأهلي نظيره نادي الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سيواجه نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نفس الدور.

فيما سيواجه نادي بيراميدز نظيره نادي حوريا كونكاري الغيني في الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.