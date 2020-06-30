رياضة | بعد التأجيل.. الموعد الجديد لبطولة كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد التأجيل.. الموعد الجديد لبطولة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الإتحاد الإفريقي "كاف" في اجتماعه اليوم الثلاثاء، عدة قرارات هامة بخصوص مصير البطولات الإفريقية للمنتخبات والأندية، وفي مقدمتهم بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقرر تأجيلها بشكل رسمي بعدما كان مقررًا اقامتها في يناير 2021.

الموعد الجديد لبطولة كأس أمم إفريقيا

وقرر الكاف تأجيل النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي كان مقررًا لها يناير المقبل، لتقام في نفس الشهر من عام 2022، في الكاميرون البلد المستضيف للبطولة.

وجاء هذا القرار بعدما تأكد الكاف من صعوبة إقامة البطولة العام المقبل بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها القارة السمراء بسبب أزمة فيروس كورونا، وصعوبة استكمال مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة.

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وتقرر إقامة النسخة الجديدة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2021 في شهر يناير المقبل، بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2022.

استكمال مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية

تقرر ايضًا استئناف مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالموسم الحالي، ولكن ستقام من مباراة واحدة فقط، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الكاف اقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، والأهلي والوداد في الكاميرون، بينما ستقام مباراتي نصف نهائي الكونفيدرالية بين بيراميدز وحوريا الغيني، ونهضة بركان وحسنية أغادير في المغرب.

ومن المنتظر أن يعلن الكاف مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الفترة القادمة.