رياضة | تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن العلاقة بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ونجم الفريق الويلزي جاريث بيل.

وأكد إدواردو إندا الإعلامي الإسباني عبر برنامج التشيرنجيتو الإسباني الموثوق أن زين الدين زيدان لم يعد يتحدث مع جاريث بيل، حيث أن العلاقة بينهما سيئة للغاية.

وألمح إدواردو إندا الإعلامي الإسباني أن النجم الويلزي جاريث بيل لا يشارك كثيرًا مع الملكي في الموسم الحالي علمًا بأن النجم الويلزي خاض في الموسم الحالي حتى الآن 20 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وأشار إدواردو إندا الإعلامي الإسباني إلى أن الشكوك تحوم حول إستمرار جاريث بيل في ريال مدريد ي الموسم المقبل بينما كان وكيل أعمال النجم الويلزي قد أكد بأن موكله سعيد في ريال مدريد وأنه مستمر حتى نهاية عقده في 2022.