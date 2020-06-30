رياضة | بشرى سارة للأهلي والزمالك.. تحديد موعد عودة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي والزمالك.. تحديد موعد عودة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت شبكة "بي إن سبورت" مفاجأة مُدوية بشأن كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها يناير 2021، وكذلك موعد استئناف دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية.

بي إن سبورت تعلن استئناف دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا إلى يناير 2022 بدلًا من إقمتها في يناير 2021 بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" جلسة صباح اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة عودة المباريات والمنافسات المختلفة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالإضافة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

ونشر الحساب الرسمي لقناة بي إن سبورت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقرر تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى يناير 2022 في الكاميرون".

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وتابعت بي إن سبورت: "اللجنة التنفيذية للكاف قررت أيضا تأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين إلى يناير 2021".

وأوضحت الشبكة: "نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل بالكاميرون".

وعن موعد إستئناف بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية أتمت بي إن سبورت: "نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي سيقام بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل بالمغرب".

الجدير بالذكر أن مبارتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ستشهد لقائي فريقا الأهلي والزمالك من مصر أمام الوداد والرجاء المغربيين.

على الجانب الآخر يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني، ويلتقي نهضة بركان وحسنية أغادير، في نصف نهائي الكونفدرالية.