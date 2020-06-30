رياضة | برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش لمدة 4 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش لمدة 4 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف برشلونة الإسباني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على شبكة الإنترنت عن التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي.

ويلعب البوسني ميراليم بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف يوفنتوس منذ 2016 وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 171 مباراة وسجل 22 هدفًا وصنع 36 هدفًا آخرين في جميع البطولات.

وقال برشلونة في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"يود النادي أن يعلن توقيعه مع ميراليم بيانيتش مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات وسيتم التوقيع على عقد لمدة 4 مواسم حتى نهاية موسم 2023/2024 ".

واختتم برشلونة بيانه الرسمي:"بيانيتش سيبقى في صفوف يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي، في حين تقدر قيمة الشرط الجزائي في عقده 400 مليون يورو".