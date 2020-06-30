رياضة | مفاجأة للأهلي والزمالك بشأن مكان إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة للأهلي والزمالك بشأن مكان إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الدولة المستضيفة لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي في الساعات الماضية استئناف مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية خلال شهر سبتمبر المقبل بعد إيقاف ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

واكد الاتحاد الإفريقي على أن مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام من مباراة واحدة وستكون الكاميرون هي الدولة المستضيفة لهذه المباريات بينما تستضيف المغرب مباريات نصف النهائي والنهائي لبطولة الكونفيدارلية .

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي فيما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء في مباريات نصف نهائي البطولة الإفريقية.