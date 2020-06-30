رياضة | مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد في الصيف ولكن ذئاب الجبل طلب مبلغ ضخم جدا لبيع اللاعب.

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ويوجد صعوبة في المفاوضات بين المارد الأحمر وذئاب الجبل حيث يرغب المقاولون في الحصول على مبلغ مالي فقط دون عقد أي صفقات تبادلية ولكنها لم تتعطل بشكل نهائي.

وتتوقف المفاوضات حاليا بين الأهلي والمقاولون العرب على مبلغ 5 مليون جنية فقط حتى يكون قد تم الاتفاق على كل التفاصيل.

ومن المتوقع أن يتوصل الأهلي والمقاولون العرب إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة القادمة ويتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.