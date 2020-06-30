رياضة | مدرب بورنموث يحذر اللاعبين من الهبوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بورنموث يحذر اللاعبين من الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيدي هوي المدير الفني لنادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم ، إن على فريقه أن يتحكم في مصيره لتأمين بقاءه في مسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وتعرض الفريق للهزيمة مرتين متتاليتين منذ استئناف المسابقة، ليتراجع إلى المراكز الثلاث الأخيرة في الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة عن البقاء.

وتفصل نقطة واحدة فقط فريق واتفورد صاحب المركز السادس عشر، عن أستون فيلا صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ويمكن لبورنموث أن يخرج من مراكز الهبوط في حال نجح في التغلب على ضيفه نيوكاسل غدا الأربعاء.

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وقال هوي: "علينا أن نتصرف، علينا أن نتحكم في موقفنا و مصيرنا وأن نحقق النتائج، لا يمكننا التركيز على الفرق الأخرى ونتائجها".

وأضاف: "نحتاج إلى أن نستخدمها كفرصة حقيقية لإظهار أننا نريد البقاء في هذه الدرجة الموسم المقبل".

وسيدخل بورنموث المباراة بدون مهاجمه كالوم ويلسون بسبب الإيقاف، وهي أخبار سيئة لفريق سجل 29 هدفا فقط طوال الموسم الجاري.

وتابع هويي: "تسجيل الأهداف كان مشكلة بالنسبة لنا طوال الموسم، والمشكلة الأكبر ان ذلك لا يعكس قدراتنا".