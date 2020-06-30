رياضة | عاجل - تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى 2022

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، تأجيل كأس الأمم الإفريقية والتي كان مقرر إقامتها في العام المقبل 2021 إلى يناير 2022 بدول الكاميرون، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي تسبب في تأجيل الكثير من البطولات العالمية الكبري.

وقال رئيس الكاف خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأن "الصحة هي الأولوية المطلقة".

وباتت أمم إفريقيا 2021 ثالث بطولة قارية يتأجل موعدها بسبب "كوفيد-19"، بعد كأس أوروبا وكوبا أميركا اللتين كانتا مقررتين في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤهما إلى صيف 2021.

كما اتخذت اللجنة التنفيذية للكاف قراراً بتأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين إلى يناير 2021.

أما بالنسبة للكؤوس الإفريقية فقد تقّرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل بالكاميرون.

بدوره، سيقام نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل لكن على أرض المغرب.

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من جهة أخرى، تم إلغاء كأس أمم إفريقيا للسيدات التي كانت مقررة شهر نوفمبر المقبل.

كما تم الاتفاق على تاريخ ومكان إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إذ ستكون في 12 مارس 2021 بموريتانيا.

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، اعتباراً من آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

في المقابل، أعلن "كاف" إطلاق نسخة للسيدات من مسابقة دوري الأبطال اعتباراً من العام المقبل، على أن يتم "إعلان صيغتها والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها في الوقت المناسب".

وأعرب أحمد عن فخره "بولادة دوري أبطال للسيدات على مستوى القارة الإفريقية"، معتبراً أن الخطوة "تاريخية بالنسبة إلى كرة القدم الإفريقية والعالمية".

وعلى صعيد انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في ختام ولاية الأعوام الأربعة لأحمد، أشار الأخير إلى أنها ستقام مبدئيا في 12 آذار/مارس 2021 في موريتانيا.