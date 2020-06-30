رياضة | صفقة تبادلية بين النصر السعودي وجالطة سراي التركي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين النصر السعودي وجالطة سراي التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إخباري تركي مساء أمس الاثنين أن نادي جالطة سراي التركي لكرة القدم قد يبرم صفقة تبادلية مع النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موقع صحيفة "أكشام" التركية أن البرازيلي جوليانو يرغب في الرحيل عن فريق النصر بسبب مستحقاته المتأخرة، في حين يعد جالطة سراي أحد أبرز المهتمين بضم اللاعب السابق لفناربخشه.

وأضاف التقرير أن رغبة جالطة سراي في ضم جوليانو وكذلك رغبة النصر في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة، تمهدان لإبرام صفقة تبادلية بين الفريقين استعدادا للموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن عقد جوليانو مع النصر من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وقد أدى اللاعب دورا في تتويج الفريق بلقب النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.