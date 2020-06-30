رياضة | كلوب يكشف موقف ليفربول من الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف موقف ليفربول من الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن فريقه الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا لا يحتاج الى إنفاق الملايين لتدعيم تشكيلته القوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"لا يمكننا صرف ملايين الملايين لمجرد أننا نريد فعل ذلك أو لأننا نعتقد أنه أمر جيد، نحن لا نريد هذا، نحن نريد تقوية تشكيلتنا وهذه التشكيلة قوية بالفعل، المشكلة هي كيف تستطيع تقوية تشكيلة قوية من سوق الانتقالات".

وأضاف:"لقد أتينا إلى هذا المكان وفزنا بالدوري بطريقة مميزة وليس هناك أي شيء سيتغير، الرغبة هي جزء من هذا الفريق، البعض يخافون من أن يصبح اللاعبين كسولين، هؤلاء اللاعبين؟ لا يستطيعون أن يصبحوا كسولين، نحن لن نتوقف".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"التشكيلة التي نمتلكها ليست التشكيلة التي تراها ثم تقول نحن نحتاج لاعب في هذا المركز وفي هذا المركز، بل نحن نحتاج بديل لهذا وذاك، حتى إذا كنت سعيدًا من آداء جميع اللاعبين فنحن نحتاج إلى بدلاء".