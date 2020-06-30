"الكونفيدرالية في المغرب".. الكاف يؤجل حسم البلد المنظم لنهائيات أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل تحديد البلد المستضيف لنهائيات نسخة 2019-2020 من دوري أبطال أفريقيا لوقت لاحق.

وشهد اليوم الثلاثاء انعقاد للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للكاف عبر تقنية الفيديو لحسم عدد من الأمور أبرزها مصير بطولات الكاف.

وكان مصدر في "كاف" قد صرح لمصراوي في وقت سابق، أن الكاميرون سوف تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري ابطال أفريقيا، وأشارت تقارير إعلامية الى وجود عرض إماراتي لاستضافة الحدث.

وأعلن "كاف" في بيان رسمي "سيتم استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية في شهر سبتمبر المقبل".

وتابع "على أن يقام الدور نصف النهائي من مباراة واحدة".

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وأشار "كاف" في بيانه بخصوص دوري أبطال أفريقيا "لم يتحدد بعد البلد المضيف للدورين نصف النهائي والنهائي".

وقال عبدالمنعم باه سكرتير عام "كاف" بخصوص دوري الأبطال "مازلنا في نقاش مع الكاميرون حول هذا الأمر".

وفيما يخص الكونفيدرالية الأفريقية "تستضيف المغرب الدورين نصف النهائي والنهائي".

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي في نصف النهائي الأخر.

ويتواجد بيراميدز في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية ومن المقرر أن يواجه حوريا كونكري الغيني، أما نصف النهائي الأخر سيكون بين نهضة بركان المغربي ومواطنه حسنية أغادير.