رسميًا.. تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2021.. وإنهاء دوري الأبطال في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إنه تقرر تأجيل إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021، كما تحديد موعد جديد لبطولة أمم افريقيا للمحليين، إلى جانب تحديد مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وشهد اليوم الثلاثاء انعقاد للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للكاف عبر تقنية الفيديو لحسم عدد من الأمور أبرزها مصير بطولات الكاف.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قال أحمد أحمد: تقرر تأجيل بطولة أمم افريقيا والتي كان من المقرر لها أن تقام في 2021 لتقام في يناير 2022، كما تم تعيين موعد جديد لبطولة أمم افريقيا للمحليين لتكون في يناير 2021".

وأضاف رئيس كاف: "تم الاتفاق على إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي أبطال أفريقيا من مباراة واحدة على أن تنتهي في سبتمبر المقبل وسيتم تحديد مكانه لاحقًا".

وتابع: أما بالنسبة لمباريات كأس الكونفدرالية فستقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في دولة المغرب".

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وعن موعد إجراء انتخابات الاتحاد الأفريقي، قال أحمد أحمد: "انتخابات الكاف ستُجرى في الثاني عشر من مارس المقبل".

وبسؤاله عن بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020، فأكد رئيس الكاف أنه نظرًا للظروف الصعبة فتم إلغاء تلك النسخة على أن يتم إطلاق بطولة باسم دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2021 وسيتم الإعلان عن شكل البطولة والتفاصيل لاحقًا.

وبالنسبة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا، قال أحمد أحمد: "أخر مرة التقينا كانت في حفل جوائز الكاف ولسوء الحظ نسخة هذا العام قد ألغيت".

وتوقفت المسابقات المحلية والافريقية منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) التي أصابت العالم بشلل تام.

وينتظر الأهلي والزمالك مواجهة الوداد والرجاء -على الترتيب- في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية وينتظر مواجهة حوريا كوناكري الغيني، أما نهضة بركان فسيلتقي مع حسنية أغادير.