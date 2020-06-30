كاف يعلن إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء حفل جوائز الأفضل في القارة لعام 2020، وذلك لأجل غير مسمى.

وقال أحمد أحمد في مؤتمر صحفي أقامه كاف: "أخر مرة التقينا كانت في حفل جوائز الكاف ولسوء الحظ نسخة هذا العام قد ألغيت".

وأشار رئيس كاف أنه النسختين المقبلتين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ستقام مع نفس الشريك.

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ومن المقرر أن تستضيف مصر حفل جوائز كاف في النسختين المقبلتين.

واجتمع المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرارات بشأن البطولات الأفريقية الفترة المقبلة، بعد تفشي فيروس كورونا.

وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام السابق والتي أقيمت في الغردقة.