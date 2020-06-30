أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن تم عرض على اللجنة الخماسية برنامج المنتخب خلال الفترة القادمة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو ل2021، والذي توافق بالطبع مع برنامج المنتخب الأول بقيادة حسام البدري.
وأضاف غريب في تصريحات إذاعية لبرنامج من الاخر، أن مصلحة المنتخب الأول والأولمبي واحدة والمنتخبين يتعاملون مع لاعبين الدوري الممتاز، وتم الوافق تأيد قرارالمديرين الفنيين للأندية خلال اجتماعهم مع اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي لأن الجميع يعمل في فريق عمل واحدة والمصلحة تحتم سلامة اللاعبين وجاهزيتهم وتستطيع المشاركة بعد فترة التوقف.
وأشار أن جميع معسكرات المنتخب الأولمبي مرتبطة بمواعيد الأجندة الدولية لأن في حالة تنظيم معسكر خارج الأجندة يتطلبإيقاف الدوري العام واستدعاء لاعبين من الممكن عدم جازيتهم ولا بمكن استدعاء لاعبين محترفين وبالتالي هذا يستحيل في الوقت الحالي.
وقال: "رمضان صبحي ليس صاحب قرار بيعه للأهلي أو استمراره مع هيدرسفيلد والقرار لناديه، والأهم بالنسبة لي راحة اللاعب النفسية ومشاركته مع ناديه".
وأوضح أن تم إقرار تفعيل دوري ٩٩ من أجل مشاركة اللاعبين ليصب في مصلحة المنتخب الأولمبي لأن شرط أساسي لضم لاعبين للمنتخب المشارك في المباريات الرسمية حتى لو حافظ على لياقته.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب: حسم قرار بيع رمضان صبحي للأهلي ليس بيده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.