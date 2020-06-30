شوقي غريب: حسم قرار بيع رمضان صبحي للأهلي ليس بيده

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن تم عرض على اللجنة الخماسية برنامج المنتخب خلال الفترة القادمة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو ل2021، والذي توافق بالطبع مع برنامج المنتخب الأول بقيادة حسام البدري.

وأضاف غريب في تصريحات إذاعية لبرنامج من الاخر، أن مصلحة المنتخب الأول والأولمبي واحدة والمنتخبين يتعاملون مع لاعبين الدوري الممتاز، وتم الوافق تأيد قرار

المديرين الفنيين للأندية خلال اجتماعهم مع اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي لأن الجميع يعمل في فريق عمل واحدة والمصلحة تحتم سلامة اللاعبين وجاهزيتهم وتستطيع المشاركة بعد فترة التوقف.

وأشار أن جميع معسكرات المنتخب الأولمبي مرتبطة بمواعيد الأجندة الدولية لأن في حالة تنظيم معسكر خارج الأجندة يتطلب

إيقاف الدوري العام واستدعاء لاعبين من الممكن عدم جازيتهم ولا بمكن استدعاء لاعبين محترفين وبالتالي هذا يستحيل في الوقت الحالي.

وقال: "رمضان صبحي ليس صاحب قرار بيعه للأهلي أو استمراره مع هيدرسفيلد والقرار لناديه، والأهم بالنسبة لي راحة اللاعب النفسية ومشاركته مع ناديه".

وأوضح أن تم إقرار تفعيل دوري ٩٩ من أجل مشاركة اللاعبين ليصب في مصلحة المنتخب الأولمبي لأن شرط أساسي لضم لاعبين للمنتخب المشارك في المباريات الرسمية حتى لو حافظ على لياقته.