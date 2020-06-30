كريم حافظ على أعتاب أيك أثينا اليوناني

اقترب الظهير الأيسر كريم حافظ لاعب وادي دجلة المعار لنادي مالاتياسبور في الدوري التركي الممتاز من الانتقال للدوري اليوناني الممتاز بعد أن أظهرت تقارير يونانية عديدة إهتمام نادي أيك أثينا بضمه.

وبدأ حافظ مشواره الاحترافي في نادي ليرس البلجيكي، قبل أن ينتقل معارًا إلى أمونيا القبرصي،

ولانس الفرنسي.

وفي عام 2018 انتقل اللاعب إلى نادي وادي دجلة، ليبدأ مشواره في الإعارة بين عدد من الأندية الأوروبية.

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و يعد نادي "ايك أثينا" أحد أعرق الأندية اليونانية وأكبرها بحصوله على ٢٩ بطولة محلية.

يذكر أن اللاعب كريم حافظ كان من ضمن الركائز الأساسية للمنتخب طوال فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر على مدار ٣ سنوات، إلا أنه لم يتم استدعائه في الآونة الأخيرة، خلال ولاية المكسيكي خافيير أجيري، والمدرب الحالي للفراعنة حسام البدري.

وتألق حافظ مع فريقه ملطية سبور وحصلهط مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نادي جالطة السراي النادي الأقوى في الدوري التركي.