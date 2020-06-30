المقاصة يستأنف تدريباته السبت المقبل

أعلن وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن الجهاز الفني قرر استئناف التدريبات بداية من يوم السبت المقبل، وذلك بالملعبالفرعي لاستاد الدفاع الجوي بعد الانتهاء من عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا وظهور نتائج المسحات.
وأضاف هويدي، أن الفريق يترقب عودة الثنائي المحترف شميلس بيكلي وباولن فوافي بمجرد استئناف رحلات الطيران الدولية، حيث يتواجد الأول حاليًا في أثيوبيا، ويُنتظر أن يعود الثاني من فرنسا.
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