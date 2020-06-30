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المقاصة يستأنف تدريباته السبت المقبل

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 أعلن  وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن الجهاز الفني قرر استئناف التدريبات بداية من يوم السبت المقبل، وذلك بالملعب

الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بعد الانتهاء من عمل مسحات الكشف عن فيروس وظهور نتائج المسحات.

 وأضاف هويدي، أن الفريق يترقب عودة الثنائي المحترف شميلس بيكلي وباولن فوافي بمجرد استئناف رحلات الطيران الدولية، حيث يتواجد الأول حاليًا في أثيوبيا، ويُنتظر أن يعود الثاني من فرنسا.

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