الجونة يعود لتدريباته بالكمامات والماسك الواقي

استأنف فريق الجونة لكرة القدم التدريبات، للمرة الأولى، عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز .
وحرص الجميع في التدريبات على تطبيق التعليمات الاحترازية، حيث ظهر التباعد بين اللاعبين، وكذلك ارتداء الجهاز الفنى والإدارى للكمامة، وكذلك الماسك الواقى.
واطمأن مسئولو الفريق على جميع اللاعبين وأعضاء
وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهورنتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى.
ونشرت الصفحة الرسمية للفريق عبر موقع التغريدات تويتر صورًا من تدريبات الفريق اليوم مع التعليق عليها "عدنا" .
وطلب مسئولو الجونة من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية
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