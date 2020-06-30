أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، عن سعادته البالغة، بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب طويل للريدز عن التتويج بِه.
توج ليفربول بلقب البريميرليج، بعد غياب ٣٠ عامًا عن آخر تتويج، الذي كان في موسم ١٩٩٠/١٩٨٩، وللمرة الأولى، بمسماه الجديد.
وأضاف محمد صلاح في تصريحاته لقناة نادي ليفربول الرسمية: "إنه شعور مذهل أن نحققلقب الدوري بعد سنوات عدة للنادي والمدينة، لا يمكنني التعبير بالكلمات، من الصعب وصف شعوري".
وواصل نجم الريدز: "عندما جئت هنا قلت إنني أريد الفوز بالبريميرليج، كان هذا هدفي الأول مع دوري الأبطال أيضاً".
وتابع: "البعض كان يسألني هل تريد الفوز بالدوري أم الأبطال أكثر؟ الآن
وأضاف: "تحقيق الدوري شيء مميز لكن لديه تأثيرًا مختلفًا عن سكان المدينة هنا، الكل كان جونيناً لتحقيق اللقب".
واستدرك: "قامت جماهيرنا بعمل عظيم تماماً كلاعبي الفريق، شعور مميز للغاية ولا يمكنني وصفه".
وتابع: "أنا سعيد للغاية بوجودي في ليفربول، كل شيء سار على ما يرام هنا".
ويتربع ليفربول على صدارة البريميدليج برصيد ٨٦ نقطة، خلفه مانشستر سيتي الوصيف بفارق ٢٣ نقطة، مع تبقي ٧ جولات على نهاية الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمحمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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