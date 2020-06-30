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صـور.. منتخب الخماسي الحديث يخضع لاختبار كورونا استعدادا لعودة ‏التدريبات

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كشف المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، أمين عام ‏اللجنة الأولمبية المصرية ، اليـوم عن خضوع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفنى ‏والإدارى وأعضاء مجلس الإدارة وموظفى الإتحاد ، للإختبار الأول للكشف عن ‏فيروس ، وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية الإثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و 30 ‏يونيه والأول من يوليه ،لتفادى أى إزدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية ، ‏استعدادا لعودة النشاط‎

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وتابع شريف العريان تصريحاته ، بأنه تم مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبي ‏المنتخب الوطني الأول ، وأوضح  نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط ‏الرياضي، و الاتحاد المصري للخماسي الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كافة ‏الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولي للعبة .

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وتم الموافقة على الخطة ‏الشهر الماضي من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتم إرسالها إلى وزارة الشباب

والرياضة ‏واللجنة الأولمبية المصرية ، كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادي الذي أرسلته وزارة ‏الشباب والرياضة للاتحادات والشامل الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضاً الدليل الصادر ‏من اللجنة الأوليمبية المصرية بالإجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 28 يونيه لجميع ‏الإتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية .‏

وأضاف  العريان ، أن الخطة تتضمن إجراءات احترازية بجميع ملاعب منافسات ‏الخماسي الحديث وهي السباحة والسلاح والفروسية والرماية والعدو، وتم توفير كافة ‏المستلزمات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، فاتحاد الخماسي الحديث مستعد من ‏اليوم لعودة النشاط الرياضى .‏

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