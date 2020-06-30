الزمالك يرحب بقرار الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال

رحب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، بإقامة لقاء نصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة فى الكاميرون. أشاد رئيس الزمالك بحرص الكاف على سلامة وصحة اللاعبين بسبب فيروس كورونا. وأكد مرتضى منصور، أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم فرصة ١٨٠ دقيقة للفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم للأندية. كان الكاف قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون خلال سبتمبر المقبل. Advertisements كما قررت اللجنة التنفيذية بالكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضًا في الكاميرون خلال الشهر نفسه. جدير بالذكر أن الكاف قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون لمدة عام. وأعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف تأجيل البطولة لمدة عام بسبب عدم وجود مساحة زمنية لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا.

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