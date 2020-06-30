اول تعليق من الاهلي على تعديل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

علق النادي الاهلي، على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، الخاص بتعديل نظام نصف نهائي دوري ابطال افريقيا نسخة 2020. وقال مدير الكرة بالاهلي سيد عبد الحفيظ، أن قرار الـ “كاف” بتغيير نظام نصف نهائي دوري ابطال افريقيا: “قرار جيد وعادل”. وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي “كاف” خلال اجتماعه الذي عقد اليوم عن طريق الفيديو “كونفرانس”، تعديل نظام نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، واقامته من مباراة واحدة. Advertisements وأضاف: “قرارات الكاف جيدة لجميع الفرق، خاصة أنها تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ولن يستفيد فريق على حساب فريق آخر، الفرص متساوية”. واختار الاتحاد الافريقي “كاف” دولة الكاميرون، لتستضيف مباراتي نصف النهائي في دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ومباراة النهائي، في شهر سبتمبر القادم. وتوقفت بطولتي دوري ابطال افريقيا، وكأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية” بسبب تفشي فيروس كورونا. ..

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