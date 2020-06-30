أكد المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، إريك تين هاج أن نجوم الفريق دوني فان دي بيك وآندري أونانا ونيكولاس تاجليافيكو قد يرحلون جميعهم عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويوجه ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني أنظارهما، صوب فان دي بيك، الذي قد يرحل عن هولندا حال تلقى عرضا ماديا مناسبا.

فيما يُعتقد أن موقف حارس المرمى الكاميروني الدولي آندري أونانا المطلوب في تشيلسي الإنجليزي، مشابها جداً لزميله في الفريق فان دي بيك.

أما تاجليافيكو، الذي ارتبط اسمه بالانضمام إلى تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، سيرحل عن صفوف أياكس أمستردام على الأرجح هذا الصيف، وفقا لما قاله مدربه تين هاج، الذي ينتظر ليرى كيف ستسير الأمور في الميركاتو الصيفي، بعد استئناف مباريات الدوري الهولندي لهذا الموسم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

مدرب اياكس “تين هاج” يلمح إلى رحيل نجومه الشباب

وقال تين هاج في تصريحات صحفية: “سوق الانتقالات ستفتح أبوابه في أغسطس المقبل، والدوريات الكبرى سيتم استئنافها، ولذا فستتدفق الأموال مرة أخرى في كرة القدم”.

وأوضح: “ستشهد القيمة السوقية للاعبين انخفاضا طفيفا، بسبب أزمة فيروس كورنا، وعلى أساس أدائهم في دورياتهم، سينجح عدد من اللاعبين في الانتقال إلى الأندية الكبرى”.

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وأضاف “مدرب أياكس أمستردام: الاتفاقات تُبرم مع أندريه أونانا، ودوني فان دي بيك، ونيكولاس تاجليافيكو، لكن يظل الأمر غير واضح فيما إذا كان سوق الانتقالات الصيفية سيشهد زخما”.

وتابع: “بالنسبة لأونانا وفان دي بيك، قد يكون عاما أخر لهم في أياكس خيارا مطروحا على الطاولة، أما بالنسبة لـ تاجليافيكو، فالأمر مختلف قليلا بسبب سنه”.

وكان الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام، إدوين فان دير سار قد أكد في أوائل يونيو الجاري أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يُبدي اهتماما بالحصول عل خدمات فان دي بيك.

وقال فان دير سار في تصريحات في هذا الصدد: “يتضح جليا أن أندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد يبدون اهتماما بضم دوني فان دي بيك”.

وترك أياكس أمستردام حفنة من النجوم الشباب في العام الماضي، بعد أن وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمثال ماتيس دي ليخت الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي، وفرينكي دي يونج الذي انضم إلى برشلونة الإسباني، فيما وافق على رحيل حكيم زياش أيضًا إلى تشيلسي.

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