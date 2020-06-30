رسميًا | “الكاف” يُقرر نقل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للكاميرون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي استكمال منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية خلال شهر سبتمبر القادم، مع تغيير في نظام المسابقة.

ووفق اجتماع المكتب التنفيذي للـ”الكاف” تم تعديل نظام المسابقتين، وذلك بإجراء مباراة واحدة فاصلة، عوض نظام الذهاب و الإياب في الدور نصف النهائي.

وتقرر لعب مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والوداد والمواجهة الأخرى بين الزمالك والرجاء في دولة الكاميرون، خلال شهر سبتمبر، فيما ستستكمل مسابقة كأس الكونفدرالية بالمغرب في نفس الشهر.

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و ستشهد مباريات النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، اصطداما عربيًا خالصًا بثوب أفريقي، حيث يواجه الأهلي و الزمالك المصريين فريقي الوداد و الرجاء الرياضيين.

وعلى الجانب الآخر سيواجه نادي بيراميدز المصري فريق حوريا كوناكري الغيني، فيما يقابل حسنية أغادير فريق نهضة بركان في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

يذكر أن ذات الاجتماع أسفر عن تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، لتقام في شهر يناير من عام 2022، مع إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقي للسيدات.

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