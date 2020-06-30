رسميًا | تأجيل كاس امم افريقيا 2021 بالكاميرون

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل منافسات كأس أمم أفريقيا، لتقام في عام 2022 بالكاميرون، بدلاً من إقامتها في 2021 في ذات البلد.

واجتمع رؤوس “الكاف” صباح اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو من أجل مناقشة عدة قضايا، أبرزها تحديد مواعيد ما تبقى من منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، بجانب الاستقرار على مصير بطولتي أمم أفريقيا للدوليين والمحليين.

وبالفعل أسفر الاجتماع عن قرار رسمي، وهو تأجيل “الكان” الذي كان من المقرر إقامته في يناير القادم، إلى يناير من عام 2022، دون تغيير في بلد الاستضافة “الكاميرون“.

وفيما يخص بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، تقرر أن تقام في عام 2021، في ذات التوقيت الذي كان من المقرر أن تقام فيه البطولة الدولية، في شهر يناير.

وتم إلغاء بطولة أمم أفريقيا للسيدات، والتي كان من المقرر إقامتها في عام 2021، وهو ما قد يفتح على الاتحاد الأفريقي باب الانتقادات الدولية، بسبب عدم إلغاء مسابقة واحدة من منافسات الرجال، على عكس بطولة كرة القدم النسائية.

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