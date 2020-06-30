تقرير | “انطوي” يتصدر صفقات الزمالك المتوقعة في الميركاتو الصيفي 2020

وضع نادي الزمالك العديد من اللاعبين المحليين والعرب والأفارقة على قائمة التعاقدات في الميركاتو الصيفي 2020 لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

ويتفاوض الزمالك مع عدد ليس بالقليل من اللاعبين، من أجل المفاضلة بينهم، والاستقرار على الأسماء التي يمكن التعاقد معها في الميركاتو الصيفي 2020.

وأصبحت صفقات الزمالك محل اهتمام الجماهير، خاصة بعد أعلنت قناة النادي مساء أمس، التعاقد مع لاعب بارز بالدوري المصري، لم تكشف هويته.

ويتصدر مهاجم بيراميدز الغاني جون أنطوي، صفقات الزمالك المتوقعة، في الميركاتو الصيفي 2020.

وحاول الزمالك ضم جون أنطوي عندما كان لاعبا في صفوف مصر المقاصة، لكن النادي الفيومي، فضل بيع اللاعب الموسم الماضي لفريق بيراميدز.

ويحتل أنطوي صدارة الهداف التاريخي بالدوري المصري للاعبين الاجانب برصيد 70 هدف، سجلهم مع أندية الاسماعيلي والاهلي ومصر المقاصة وبيراميدز.

وعرض وسطاء في الفترة الأخيرة، على مسؤولي الزمالك، التعاقد مع جون أنطوي، مقابل دفع مبلغ 15 مليون، ويحسم المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالبته بالتعاقد مع مهاجم أفريقي.

ويأتي ظهير بيراميدز رجب بكار، في المرتبة الثانية من صفقات الزمالك المتوقعة، بسبب حاجة الفريق إلى بديل في هذا المركز بسبب عدم وجود لاعب سوى حازم إمام، خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.

واقترب الزمالك بشدة من ضم رجب بكار، بعدما ابتعد الاهلي عن اللاعب، الذي ابدى رغبته لمسؤولي بيراميدز في الرحيل إليه خلال الميركاتو الصيفي 2020.

الصفقة المنتظرة

وكشفت تقارير صحفية، أن نبيل عماد دونجا هو الصفقة المنتظرة التي رفضت قناة الزمالك الافصاح عنها في الوقت الحالي مؤكدين أنه وقع على عقود انضمامه للنادي، لكن مسؤولو بيراميدز نفوا تلك الأقاويل.

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وتعد صفقة لاعب وسط بيراميدز نبيل عماد دونجا، الأصعب في صفقات الزمالك المتوقعة، بسبب تمسك ناديه به، ورغبة اللاعب في الحصول على عرض من نادي أوروبي.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز أن نبيل عماد دونجا لن يلعب في الزمالك، وأنه مستمر مع الفريق، ورحيله سيكون إلى ألميريا الإسباني في حال صعوده إلى الدوري الإسباني الممتاز.

وتضم قائمة صفقات الزمالك المتوقعة، لاعب آخر من بيراميدز، هو مدافع الفريق عبد الله بكري، الذي اتم اتفاقه مع مسؤولي النادي، للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي 2020.

ورفض المدير الفني للاهلي السويسري رينيه فايلر، التعاقد مع عبد الله بكري، ليسهل مهمة الزمالك في ضم مدافع بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل عبد الله بكري إلى بيراميدز قادما من سموحة، خلال الانتقالات الصيفية عام 2018 مقابل 45 مليون جنيه.

ووافق مسؤولو بيراميدز بشكل مبدئي على بيع عبد الله بكري إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي 2020 مقابل 15 مليون جنيه.

الأجانب من خارج الدوري المصري

أتم الزمالك اتفاقه مع لاعب أول اغسطس الأنجولي آري بابل، وحصل بالفعل على توقيع اللاعب الكترونيا، في صفقة انتقال حر.

وتعد صفقة آري بابل هي الأسهل في صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي، حيث أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أمامه عروض أقوى من عرض النادي الأبيض.

ابتعد مدافع الصفاقسي حمزة المثلوثي، عن صفقات الزمالك المتوقعة، بعد أن كان قريبا للغاية من الانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي 2020.

وذكرت تقارير صحفية تونسية، أن المثلوثي، اقترب من الانتقال لصفوف الترجي التونسي، بعد خلافه مع مسؤولو الزمالك.

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