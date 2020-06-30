رسميًا: الاهلي يتخلص من صداع فايلر

تخلص النادي الاهلي من صداع، المدير الفني السويسري رينيه فايلر، بعدما نجح في تجديد تعاقده الذي يتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن مدير التعاقد بالاهلي امير توفيق، تجديد تعاقد المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر، لمدة موسم جديد.

وكان فايلر قد أجل توقيع عقده الجديد مع الاهلي أكثر من مرة رغم اتفاقه مع رئيس النادي محمود الخطيب على الاستمرار مع الفريق.

وقال أمير توفيق أن رينيه فايلر وقع رسميا على عقده الجديد، لينهي الجدل، ويحسم أمر استمراره مع الاهلي الموسم المقبل.

ويتواجد رينيه فايلر في سويسرا، لقضاء اجازة مع أسرته، بالإضافة إلى حسم ملف تجديد عقده مع الاهلي بالاتفاق مع زوجته.

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وكشف أمير توفيق، عن رغبة فايلر في الاستمرار مع الاهلي من البداية، وأن التأخير في توقيع العقد أمر طبيعي، بسبب اتشار فيروس كورونا حول العالم، وعدم وضوح الرؤية لمصير البطولات.

وأكد مدير التعاقدات بالاهلي أن رينيه فايلر سيعود إلى القاهرة قادما من سويسرا يوم الخميس المقبل، ليقود تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد النهائي لاستئناف بطولة الدوري الممتاز بعد غدًا الخميس.

يذكر أن رينيه فايلر قاد الاهلي للفوز ببطولة السوبر المصري مطلع الموسم الحالي، كما نجح في قيادة الفريق لتصدر بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

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