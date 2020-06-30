الهلال يُؤكد انفراد “الخليج 365”.. معلومات لا تفوتك عن مساعد لوشيسكو الجديد

أكد الهلال السعودي ان الإيطالي جانباولو كاستورينا سيكون المساعد الجديد لمدرب الفريق، رازفان لوشيسكو، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع المساعد السابق دييغو لونغو، الذي حالت ظروفه دون الاستمرار مع الفريق السعودي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” بعض المعلومات عن “كاستورينا” مساعد لوشيسكو الجديد، وأوضح أن التقني الإيطالي يملك رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتدرج في المسار التدريبي مع فريق فيرتوس إنتيلا الذي ينافس في الدوري الإيطالي “سيريا بي”.

الاتفاق تم منذ شهر

وكان “الخليج 365” قد انفرد منذ شهر تقريبًا بالاتفاق بين إدارة الهلال وكاستورينا البالغ من العمر 43 عامًا، للعمل ضمن طاقم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

ووجه كاستورينا منذ شهر كلمات مؤثرة عن مشاعره ورحيله عقب 13 عامًا مع فيرتوس إينتيلا، وقال “أحبائي جماهير إنتيلا، بعد سنوات عديدة كنا سويا فيها، هاهو حان الوقت الرحيل. لقد كانت 13 عامًا جميلة للغاية، حيث جمعنا معًا العديد من الأفراح والأحزان التي جعلتنا ننمو ووحدتنا أكثر”.

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وأضاف مساعد مدرب الهلال “كنت فخورًا بارتداء قميص هذا الفريق كلاعب، ثم العمل معه كمدرب، أنا فخور لكوني جزءًا من هذه العائلة. هذه أهم تجربة كرة قدم لي وستظل دائمًا في قلبي. شكرا انتيلا اعطيتموني 13 سنة لا تُنسى. هذا النادي أوضح لي أنه يمكن ممارسة كرة القدم بجدية وأمانة وشغف. شكرا على كل شيء. أراكم لاحقا”.

من هو جيانبولو كاستورينا؟

هو لاعب كرة قدم إيطالي سابق من مواليد 1976، لعب في الدوري الإيطالي لعدة مواسم، ووصل إلى ذروة مسيرته مع مونزا وسيينا، وتقاعد في عام 2010 بعد ثلاث سنوات مع فيرتوس إينتيلا.

بعد اعتزاله اللعب، انتقل إلى طاقم التدريب في فيرتوس إينتيلا، حيث عمل كمساعد للفريق الأول، ثم مدرب للشباب، وتمكن فريقه تحت 19 عامًا من الوصول إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا 2017، ثم خسر أمام روما 3-1 في مجموع المباراتين.

في 30 أبريل 2017، تمت ترقية كاستوريني ليكون مدرب الفريق الأول حتى نهاية الموسم بعد إقالة روبرتو بريدا بعد ثلاث خسائر متتالية في دوري الدرجة الثانية، وفي 31 مايو 2017، أعلن النادي أن كاستوريني سيعمل كمدرب دائم للفريق.

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