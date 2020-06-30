لاعب ليفربول السابق: “من المُهين وقوف دي بروينه في ممر للاعبين لا يستطيعون ربط حذائه”

وصف لاعب خط وسط ليفربول السابق “داني مورفي” تقليد الممر الشرفي بأنه “محض هراء” قبل رحلة الريدز إلى مانشستر سيتي يوم الخميس القادم، في أول مباراة بعد تتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي.

وأكد “بيب جوارديولا” أن فريقه سيقف في مرر شرفي لرجال “يورجن كلوب”، حيث تكون أول مباراة لهم منذ تتويجه بطلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا إن الريدز “يستحقون ذلك” بعد الفوز باللقب مع بقاء سبع مباريات متبقية، بعد هزيمة السكاي بلو أمام تشيلسي الخميس الماضي.

ويعتقد مورفي الذي لعب لفولهام كذلك أن المشجعين لا يريدون أن يحدث ذلك، حيث أنها تقلل من احترام الفرق، ولا يستحق نجوم المان سيتي الوقوف بتلك الطريقة “المُهينة” في وجهة نظره.

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وقال مورفي في حديثه مع “توك سبورت” قائلاً “إنها فكرة الاحترام لا أكثر، الشيء الصحيح الذي يجب فعله، هي الرسالة التي تحاول إرسالها إلى عالم كرة القدم، والتي عندما يفوز شخص ما، فإنك تظهر الاحترام له لا أكثر”.

ثم تابع “حقيقة أن مانشستر سيتي سيفعل ذلك يوم الخميس ستظهر تواضعًا، وسيقول اللاعبين لخصمهم أحسنت، أعتقد أنها محض هراء! .. لا أدري من أين بدأت ولماذا بدأت، سأشعر بعدم الارتياح عند القيام بذلك كلاعب، سأفعل ذلك لأنك يجب أن تفعل ذلك، لكني لا أريد أن أفعل ذلك، لأنه لا يتم بصدق”.

وأنهى حديثه “إذا كنت لاعبًا في ليفربول وفاز يونايتد بالدوري، فأنت تعلم أنه أفضل منك، وأنت تحترم ذلك وتبذل قصارى جهدك لتكون مثلهم، حتى يعرفوا أنك تحترمهم، لكن لا داعي لأن تقف لهم وتخفض رأسك، هي إهانة، على سبيل المثال لاعب مثل كيفين دي بروين أفضل لاعب وسط في العالم، سوف يقف ويُحيي لاعبين آخرين لا يستطيعون حتى ربط حذائه”.

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