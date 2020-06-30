للمرة الثانية.. الاهلي خالِ من الـ “كورونا”

أثبت نتيجة المسحة الطبية الثاني التي خضع لها فريق الاهلي، سلبية جميع العينات، وعدم وجود أي اصابة بـ”فيروس كورونا” داخل الفريق.

وكشف مدير الكرة بالاهلي سيد عبد الحفيظ، أن الشركة الخاصة بإجراء المسحات الطبية، أكدت أن عينات جميع اعضاء الفريق بالكامل جاءت سلبية من “فيروس كورونا”.

وأجرى الاهلي المسحة الخاصة بـ”فيروس كورونا” للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري مرتين، الأولى قبل بدء التدريبات، والثانية صباح أمس الأحد، وجاءت النتيجة سلبية في كلاهما.

وقرر الجهاز الفني للاهلي خوض التدريبات الجماعية في حضور جميع اللاعبين بداية من الغد، بعد التأكد من خلو اللاعبين من “فيروس كورونا”.

ويستعد الاهلي لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، والمقرر تحديد موعد انطلاقه يوم الخميس المقبل من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

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