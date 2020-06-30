بالأرقام| كارلوس إدواردو يُجبر إدارة الهلال على تمديد عقده

تلقت جماهير الهلال السعودي خبر سار في الساعات الماضية، بعد إعلان إدارة الزعيم التوصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط البرازيلي، كارلوس إدواردو، على تمديد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم.

وكان عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا سينتهي مع الهلال في 30 يونيو الجاري، وقامت إدارة النادي السعودي بتمديده حتى يتواجد إدواردو في باقي منافسات الموسم، التي ستتواصل في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتبط اسم إدواردو كثيرًا مع العديد من الأندية في البرازيل وتركيا والإمارات، ويُعتبر اللاعب مطلب للكثير من الفرق بفضل مسيرته الحافلة مع الهلال، وأرقامه المميزة التي حققها مع النادي العاصمي.

أرقام رائعة

ويُعتبر “السوبر” إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 20 هدفًا.

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وحقق لاعب الوسط البرازيلي العديد من الألقاب بالقميص الأزرق، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي “مرتين”، والسوبر السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

من هو كارلوس إدواردو؟

وبدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.

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