تهدد حالة “كورونا”، التي أعلن مسؤولو نادي اتحاد طنجة، اكتشافها داخل الفريق، عودة الدوري المغربي، بعدما أثبتت التحاليل إيجابية العينة الخاصة بحامل الأمتعة واصابته بـ”الفيروس”.
وقرر مسؤولو طنجة، إعادة التحاليل الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” لجميع أفراد الفريق، بعد ثبوت اصابة العامل الذي يعمل حامل لأمتعة اللاعبين.
وخضع لاعبو طنجة لإجراء المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” يوم الخميس الماضي، وثبتت سلبية جميع العينات”.
ويأتي قرار إدارة طنجة بإعادة التحاليل، بسبب التعامل المباشر الذي يحدث بين العامل واللاعبين خلال التدريبات.
ويعود فريق اتحاد طنجة إلى الحجر الصحي مجددا بس ظهور هذه الحالة، ومن المقرر أن يتوقف عن التدريب مؤقتًا، حتى تتضح الرؤية حول التحاليل التي سيخضع لها اللاعبون مجددا.
وكان وزير الرياضة عثمان الفردوس، قد أعلن استئناف بطولة الدوري المغربي المتوقف منذ 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، في نهاية شهر يوليو المقبل.
..
كانت هذه تفاصيل خبر حالة كورونا تُهدد عودة الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.