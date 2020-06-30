حالة كورونا تُهدد عودة الدوري المغربي

تهدد حالة “كورونا”، التي أعلن مسؤولو نادي اتحاد طنجة، اكتشافها داخل الفريق، عودة الدوري المغربي، بعدما أثبتت التحاليل إيجابية العينة الخاصة بحامل الأمتعة واصابته بـ”الفيروس”.

وقرر مسؤولو طنجة، إعادة التحاليل الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” لجميع أفراد الفريق، بعد ثبوت اصابة العامل الذي يعمل حامل لأمتعة اللاعبين.

وخضع لاعبو طنجة لإجراء المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” يوم الخميس الماضي، وثبتت سلبية جميع العينات”.

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ويأتي قرار إدارة طنجة بإعادة التحاليل، بسبب التعامل المباشر الذي يحدث بين العامل واللاعبين خلال التدريبات.

ويعود فريق اتحاد طنجة إلى الحجر الصحي مجددا بس ظهور هذه الحالة، ومن المقرر أن يتوقف عن التدريب مؤقتًا، حتى تتضح الرؤية حول التحاليل التي سيخضع لها اللاعبون مجددا.

وكان وزير الرياضة عثمان الفردوس، قد أعلن استئناف بطولة الدوري المغربي المتوقف منذ 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، في نهاية شهر يوليو المقبل.

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